среда, 04. мар 2020, 13:18 -> 13:39
Извор: РТС
Цео распоред такмичења у малом фудбалу XXI Меморијала
У наставку можете погледати распоред утамица свих група свих учесника Меморијала у малом фудбалу "Играјмо за шеснаест".
Распоред утакмица групе Чувари Србије погледајте ОВДЕ.
Распоред утакмица групе Градови погледајте ОВДЕ.
Распоред утакмица групе Медији погледајте ОВДЕ.
Распоред утакмица групе Партнери погледајте ОВДЕ.
Распоред утакмица групе Наши погледајте ОВДЕ.
Распоред утакмица групе Пријатељи погледајте ОВДЕ.
Распоред утакмице група Ветерани погледајте ОВДЕ.
Распоред утакмица групе Жене погледајте ОВДЕ.
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