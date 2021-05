Шест најуспешнијих земаља на Евросонгу – постоји ли рецепт за победу

Од 1956. године на „Евросонгу“ је победило 27 земаља. Њих 12, међу којима су и Србија и Југославија, победило је само једном, а шест земаља је забележило две победе. По три пута су победиле Данска и Норвешка, док је Израел једина земља која је била победник четири пута (1978, 1979, 1999. и 2019).

Ирска – седам победа

Евровизијски рекордер када је реч о победама је Ирска. Острвска земља је победила седам пута - први пут 1970. године. Дејна Скалон је на такмичењу у Амстердаму донела прву победу Ирској са песмом All Kinds of Everything.

На другу победу чекало се пуних 10 година и на такмичење у Хагу 1980. године, када је Џони Логан победио певајући What's Another Year.

Историја је исписана трећом победом Ирске. На победничком постољу поново се нашао Џони Логан, чиме је постао први и једини певач који је два пута победио на „Песми Евровизије". На такмичењу у Бриселу Логан је отпевао ауторску песму Hold Me Now која је постала један од највећих евровизијских хитова.

Име двоструког евровизијског победника чуло се и уз трећи ирски тријумф. На такмичењу у Малмеу 1992. победу је однела Линда Мартин са песмом Why Me, чији је аутор Џони Логан, којем је ово била друга победа као композитору.

Победом у Малмеу почиње вишегодишња ирска доминација. Наиме, Ирска је победила и у наредне две године, чиме је постала једина земља која је остварила три узастопне победе. У Милстриту 1993. победила је певачица Нијам Кавано са песмом In Your Eyes, а на такмичењу у Даблину следеће године тријумфовала је песма Rock 'N' Roll Kids коју су извели Пол Харингтон и Чарли Мекгетиган.

Ирска је последњи пут победила у Ослу 1996. године када је Еимар Квин наступила са песмом The Voice.

Шведска – шест победа

Прва победа Шведске забележена је када се група "ABBA" у Брајтону 1974. попела на евровизијски трон уз песму Waterloo. Шведска група је најбоље искористила победу на међународном такмичењу и постала једна од најпрепознатљивијих музичких група у свету.

Баш попут Ирске, на следећу победу и Шведска је чекала десет година. Група "Herreys" je победила са песмом Diggi-Loo Diggi-Ley, међутим, нису успели да постигну популарност групе "ABBA".

Први шведски соло извођач који је победио била је Карола, којој је наступ у Риму 1991. године био друго учешће на „Евросонгу“. Са песмом Fångad av en stormvind освојила је 146 поена, баш као и представница Француске Амина. Ово је био први пут да је више песама на првом месту имао исти број поена од „Евросонга" у Мадриду 1969. када су проглашена четири победника.

Правила су налагала да се преброји колико су такмичарке пута добиле по 12 поена, утврђено је да су и Карола и Амина добиле „дванаестицу“ по четири пута, што је наставило неизвесност. Међутим, Шведска је 10 поена добила пет пута, а Француска само два, па је „Песма Евровизије" отишла у Шведску трећи пут.

Четврта, знатно извеснија, победа Шведске била је у Јерусалиму 1999. године када је Шарлот Нилсон извела песму Take Me to Your Heaven. Уследила је најдужа пауза између две победе Шведске - пета победа била је тек у Бакуу 2012.

На првом такмичењу које је одржано у Азербејџану победила је Лорин која је извођењем своје песме Euphoria постала пета представница Шведске која је победила на „Евросонгу“.

На шесту победу Шведске се није дуго чекало. Шведски певач Монс Селмерлев је изабран да представља своју земљу са песмом Heroes, а захваљујући поенима које је добио од земаља широм Европе, а први пут и Аустралије, остварио је победу на 60. „Песми Евровизије“ у Бечу 2015. године.

Велика Британија – пет победа

Прва победа Велике Британије догодила се у Бечу 1967. године, када је Острвљане представљала Сенди Шо изводећи композицију Puppet on a String. Ово је уједно била и прва победничка песма која је изведена на енглеском, а Сенди Шо је успела да добије више него двоструко већи број поена (47) од другопласираног представника Ирске (22).

Британци на нову победу нису чекали дуго, али су вероватно били изненађени јер нису били једини победници. Уједињено Краљевство је једно од четири победника „Евросонга" у Мадриду 1969. године. Британка Лулу која је певала песму Boom Bang-a-Bang поделила је евровизијски трофеј са представницима Француске, Холандије и Шпаније.

Следећа, трећа победа Велике Британије уследила је на такмичењу у Хагу 1976. године. Квартет "Brotherhood Of Man" извела је веселу песму Save Your Kisses for Me коју је пратио подједнако весели, а може се чак рећи, и шаљив наступ.

Британци су четврти пут победили 1981. године уз проверен рецепт - квартет уз брзу песму и забаван наступ. Група "Bucks Fizz" до победе је дошла уз још бржу нумеру и наступ који је остављао утисак на сваког. Захваљујући песми Making Your Mind Up „Евросонг" се није преселио далеко - из ирског Даблина у британски Харогејт.

За сада последња победа Британаца такође је забележена у Даблину, али 1998. године. Група "Katrin and the Waves" на трон је стигла са песмом Love Shine a Light.

Француска – пет победа

На трећој „Песми Евровизије“ у Хилверсуму 1958. Француска је први пут победила захваљујући песми Dors, mon amour коју је извео Андре Клаво.

Две године, касније Французи су поново победили захваљујући 18-годишњакињи Жаклин Боаје која је отпевала песму Tom Pilibi. Боајеова је својом победом постала први тинејџер на такмичењу које је тек хватало замајац.

Трећи пут Француска је победила у Луксембургу 1962. године када је Исабел Обре наступила са песмом Un premier amour, а следећи пут је Француска победила у Мадриду 1969. када је Фрида Бокара са песмом Un jour, un enfant поделила победу са представницима Велике Британије, Холандије и Шпаније.

Французи су последњи пут победили у Лондону 1977. песмом L'oiseau et l'enfant, коју је извела Мари Мирјам, чиме је постављен рекорд у броју победа, који је изједначио Луксембург 1983, а оборила Ирска 1994. године.

Луксембург – пет победа

Прва победа Луксембурга била је у Кану 1961. године. Жан-Клод Паскал је извео песму Nous les amoureux, а ово такмичење је значајно и због првог учешћа Југославије на „Евросонгу".

На „Песми Евровизије" у Напуљу 1965. године, Луксембург је победио други пут. Песму Poupée de cire, poupée de son извела је Франс Гал. У питању је један од најпрепознатљивијих евровизијских хитова, а нумера је била и међу 14 најбољих композиција у посебном програму организованом поводом 50. годишњице „Евросонга".

Луксембург је забележио још две победе 1972. и 1973. године и тако постао тек друга земља која је победила на домаћем терену. Прво је победила Вики Леандрос са песмом Après toi, а годину дана касније је у Луксембургу победила песма Tu te reconnaîtras, у извођењу Ан-Мари Давид. Четврта победа Луксембурга била је најубедљивија евровизијска победа до тад.

Песмом Si la vie est cadeau је Луксембург последњи пут победио, 1983. године на „Евросонгу" на коме није било јасног фаворита, што се показало и у гласовима. Свега шест поена делило је луксембуршку представницу Корин Ерме и другопласираног представника Израела.

Десет година касније забележено је последње учешће Луксембурга на „Песми Евровизије" због новоуведеног система по којем је морао да уступи место новим учесницима због лоших резултата претходних година. Након тога, Луксембург више није учествовао.

Холандија – пет победа

Прва победа овогодишњег домаћина забележена је на другом „Евросонгу“ 1957. године песмом Net als toen коју је отпевала Кори Брокен, а следећи тријумф уследио је две године касније на такмичењу у Кану захваљујући Теди Схотен и песми Een beetje.

Трећа победа Холандије била је на надреалној „Евровизији“ у Мадриду 1969, а представљала ју је Лени Кур са песмом De troubadour. Тада су, због истог броја поена и недостатка правила која би одредила победника у таквим ситуацијама, осим Холандије победиле Шпанија, Француска и Велика Британија.

Први „Евросонг" у Шведској 1975. године био је четврти на којем је Холандија победила. Група "Teach-in" је наступила прва са песмом Ding-a-dong.

Холандија је на пету победу чекала дуге 43 године, све док Данкан Лоренс није победио на „Песми Евровизије“ одржаној у Тел Авиву 2019. године. Песма Arcade се убедљиво издвојила и код публике и код жирија, што је фестивал требало да доведе у Ротердам још прошле године.

„Евросонг“ лане није одржан, али је донета одлука да Холандија ове године организује такмичење и угости 38 представника земаља учесница.

Два полуфинала су одржана, а сутрашње финале ће нам изнедрити новог победника. Хоће ли нека од земаља са највише победа успети да поправи свој учинак или ћемо добити новог победника, видећемо сутра од 21 час уз директан пренос на РТС 1, РТС Свет, Првом програму Радио Београда и мултимедијалној платформи РТС Планета.