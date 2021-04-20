уторак, 20. апр 2021, 16:30 -> 16:34
Извор: Танјуг
Повлачење лека "Тестостерон депо" због погрешног паковања
Инспекција за лекове Министарства здравља наложила је повлачење лека "Тестостерон депо" приликом инспекцијске контроле у "Галеници", саопштило је министарство.
Након ванредног инспекцијског надзора Инспекције за лекове у "Галеници", наложено је повлачење лека "Тестостерон депо", јер су на тржишту пронађене кутије погрешно упакованих ампула.
Уместо тог лека у амбалажи се налазио други лек, односно, "Прогестерон депо", пише у саопштењу.
Лек "Тестостерон депо" користи се као заменска терапија тестостероном код одраслих мушкараца код којих је установљен недостатак тог полног хормона (хипогонадизам).
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