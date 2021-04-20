Повлачење лека "Тестостерон депо" због погрешног паковања

Након ванредног инспекцијског надзора Инспекције за лекове у "Галеници", наложено је повлачење лека "Тестостерон депо", јер су на тржишту пронађене кутије погрешно упакованих ампула.

Уместо тог лека у амбалажи се налазио други лек, односно, "Прогестерон депо", пише у саопштењу.

Лек "Тестостерон депо" користи се као заменска терапија тестостероном код одраслих мушкараца код којих је установљен недостатак тог полног хормона (хипогонадизам).