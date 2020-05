Дан Ратова звезда се прославља овако

Да би снимила Империјални марш за осам виолончела, Самара је морала да се потруди, али будући да је љубитељ франшизе није јој то тешко пало ни у изолацији.

Дан Ратова звезда слави се од 2011. године. Одабран је како би био у складу са чувеном репликом из филмова серијала "May the Force be with you" (на енглеском скоро исто звуче: May the Force и May the forth).

Иако у почетку „Лукасфилм“ није стајао иза овог датума, предлог обожавалаца је убрзо општеприхваћен и у Лукасовој компанији и од стране „Дизнија“.