За „Варајети“ нема горих филмова у 2020. од ових

На листи 10 остварења која су добила оцену да су најгора, налазе се филмови који су лоше осмишљени, без драматике, здравог хумора или пак досадни.

Први филм на листи Варајетија је Дулитл са Робертом Даунијем Џуниором, римејк хита из 1998. године у којем је са животињама комуницирао Еди Марфи.

Замршена прича и Дауни Џуниор који више прича са самим собом него са животињама само су неке од замерки које гледаоци имају на овај филм.

Вицешампионска позиција припала је остварењу о репортеру који постаје трговац оружјем The Last Thing He Wanted, док се за бронзу изборио филм I'm Thinking of Ending Things.

Варајети износи више критика и на један филм који је у Србији стекао бројне обожаваоце. У питању је Песма Евровизије: Прича ватрене саге, дугогодишњи пројекат Вила Фарела.

Остварењу се замера што никако да се одлучи да ли исландски пар пева добро или пева „толико лоше да нам се то свиеђа“, као и то што уместо да дâ сатиричан приказ самог такмичења, представља га као смешно, што оно није.

Најбољи међу најгорима, према су и филмови Guest of Honour, The Painted Bird, 365 дана, Artemis Fowl, The Roads Not Taken са Хавијером Бардемом, те Капоне са Томом Хардијем у насловној улози.