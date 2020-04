Хоакин Финикс имао улогу за Оскара и пре „Џокера“

Филм You Were Never Really Here премијерно је приказан на Канском филмском фестивалу још у мају 2017. године. Хоакин Финикс награђен је као најбољи глумац, а Лин Ремзи за најбољи сценарио, пише портал Лед бајбл.

Ипак, свет као да није приметио ову Финиксову улогу.

Неправда ће изгледа бити исправљена јер са милионима грађана у карантину широм планете, многи откривају овај филм и перфектну глуму која као да је била припрема за Џокера и рад овенчан Оскаром за најбољу главну мушку ролу у фебруару.

You Were Never Really Here је мрачни трилер у којем Хоакин Финикс игра плаћеника са траумама који је ангажован да избави девојку коју су киднаповали трговци људима.

Радећи оно што најбоље уме, Финикс је остварио улогу која оставља без даха јер пред нама је коплексан лик оптерећен мноштвом проблема и мана.

Из изолације, највише на друштвене мреже, стижу оцене да је у питању улога подједнако добра, ако не и боља од оне коју је Хоакин показао у Џокеру.