Преминуо глумац Вили Гарсон, Станфорд из серије „Секс и град“

Играјући пријатеља Кери Бредшо, Вили Гарсон је освојио срца обожавалаца популарне серије, која је први пут емитована 1998. године и трајала шест сезона. Гарсон се такође појавио у пратећим филмовима, Секс и град и Секс и град 2, пише британски Гардијан.

Недавно је репризирао улогу агента за таленте у наставку ТВ серије, насловљеном And Just Like That, која је тренутно у продукцији.

Подаци о узроку Гарсонове смрти нису званично објављени, али Мајкл Патрик Кинг, извршни продуцент серија Секс и град и And Just Like That у уторак је у саопштењу навео да је Гарсон био болестан.

„Породица серије Секс и град изгубила је свог члана. Наш невероватни Вили Гарсон. Његов дух и преданост занату били су присутни сваки дан на снимању And Just Like That. Давао је све од себе – чак и док је био болестан. Свима ће недостајати. У овом тужном, мрачном тренутку теши нас сећање на његову радост и светлост“, рекао је Кинг.

Поводом тужне вести огласила се и компаније ХБО: „Вили Гарсон је био у животу, као и на екрану, предан пријатељ и светло за све у свом универзуму. Он је створио једног од најомиљенијих ликова ХБО пантеона и био је члан наше породице скоро 25 година. Изузетно нас је растужила вест о његовој смрт и изражавамо искрено саучешће његовој породици и вољенима“.