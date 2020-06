Преминуо велики холивудски редитељ Џоел Шумахер

Шумахерови агенти кажу да је познати редитељ последњих годину дана боловао од канцера.

Дизајнер костима који је постао редитељ, Шумахер је био једно од највећих редитељских имена током 80-их и 90-их година, а имао је око за младе талентоване глумце, па је тако открио Роба Лоуа, Кифера Сатерленда и Колина Фарела.

Остао је најпознатији по остварењима St. Elmo's Fire, Изгубљени дечаци и блокбастерима Бетмен заувек и Бетмен и Робин.

Осим тога, остаће познат и по крими драми Време за убијање и трилеру Falling Down са Мајкл Дагласом у насловној улози. Последње што је режирао било је неколико епизода серије Кућа од карата у продукцији ХБО.

Рођени Њујорчанин се пробио 70-их година када је написао сценарије за нискобуџетну комедију Car Wash и филмске адаптације бродвејских мјузикала The Wiz и Фантом из опере.

Шумахер је такође режирао и музичке спотове, од којих су најпознатији они за Силов хит Kiss from a Rose из остварења Бетмен заувек, Devil Inside од „Инкса“ и The End Is the Beginning Is the End од „Смешинг пампкинса“.