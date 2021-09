„Ролингстонси“ уживо, први пут без Чарлија после 59 година

Рокерски ветерани, који почињу америчку турнеју у недељу у Сент Луису, свирали су неке од својих најпознатијих песама за око 300 људи.

Концерт је отворен песмом Let's Spend the Night Together, а међу 15 одсвираних песама нашле су се и Tumbling Dice, Under My Thumb, Gimme Shelter, Start Me Up, Miss You, Jumpin' Jack Flash, као и Street Fighting Man и (I Can't Get No) Satisfaction.

Чарли Вотс преминуо је у Лондону 24. августа у 80. години. Мик Џегер и Кит Ричардс изјавили су да су тај наступ и предстојећа турнеја посвећени управо Вотсу.

„Са Чарлијем смо ишли на турнеје 59 година и недостаје нам наш велики пријатељ и колега из бенда“, рекао је Џегер.

Концерт за 300 званица организован је у импровизованом шатору на терену „Њу Ингланд Пејтриотса“, а снимање је било строго забрањено.

Међу 300 одабраних који су имали ту привилегију да слушају уживо „Ролингстонсе“ били су гувернер Масачусетса Чари Бејкер, кооснивач „Модерне“ Нубар Афејан, један од власника НБА клуба Филаделфије Мајк Рубин, власник УФЦ-а Дејна Вајт...