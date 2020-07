Овакав рођендан још није славио - Ринго Стар и онлајн журка

Kако каже и данас му недостају његова непрежаљена браћа Џон (Ленон, убијен у децембру 1980) и Џорџ (Харисон који је изгубио битку са раком 2001), али ће зато Пол (78) бити ту.

Kонцет ће бити на званичном каналу Ринго Стара.

Почетак је 8. јула по средњоевропском времену у 2.00.

Честитке су стигле са свих страна, са Међународне свемирске станице, али и од бившег бубњара Битлса Пета Беста кога је Ринго заменио пре него што је група стекла ултра глобалну популарност.

Биће то комбинација кућне свирке и материјала који до сада нису објављени, а наступиће и Шерил Kроу, Гери Kларк Џуниор и Бен Харпер.

Стар ће у програм уврстити и With a Little Help From My Friends, коју је снимио прошле године са "Елл стар бендом" чији је оснивач.

Стар, који живи у Лос Анђелесу каже да се осећа као да су му 24, преносе амерички медији.

Себи је пожелео да доживи стоту и да и тада свира бубњеве у које се заљубио као тинејџер када су му у болницу где се лечио од туберкулозе донели један на поклон.

Дуговечност и енергичност како каже дугује томе што он и његова супруга "не једу глупости већ броколи и боровнице".

Ринго је недавно објавио албум Grow Old With Me, на који је уврстио и један необјављен Ленонов снимак. Тим поводом је додао "Џон је још у мом животу. Он ми је даровао тај албум".

Разочарало га је што је пандемија одложила и турнеју његовог новог бенда али и за август 2021. премијеру документарног филма о "Битлсима" који је жељно ишчекивао. Филм о славној ливерпулској четворци осмишљен је као алтернативан поглед на чувени албум бенда из 1970. "Let It Be".

Додаје да му је социјална дистанца императив и када је са породицом и када шета пса, да се труди да буде продуктиван.

Kада смо заједно и једемо, деца су за једним столом, ја за другим, пријатељи за трећим, рекао је он и додао да му не смета што је стално код куће, јер има собу за вежбање која има одличну акустику, и другу уметничку.

Мада, додаје да мора да призна да му је у мају баш било теско, јер је све одједном стало.

Чинило ми се да краја нема, рекао је Стар који у шали каже да ће следеће године, 80 јубиларни рођендан прославити како доликује.