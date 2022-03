Премијере, трибине, гости - почиње 69. Мартовски фестивал

На конференцији за медије у Дому омладине Београда учествовали су Андреја Младеновић, помоћник градоначелника Београда и председник Одбора Мартовског фестивала; Ненад Драговић, в. д. директора Дома омладине Београда; Дејан Дабић, уметнички директор Мартовског фестивала; Гордан Матић, директор Филмског центра Србије, и Адријан Фајкс, директор Аустријског културног форума у Београду.

„Све припреме урађене су по плану и Град Београд је спреман за 69. Мартовски фестивал документарног и краткометражног филма, чије је отварање планирано за сутра“, изјавио је помоћник градоначелника и председник Одбора Мартовског фестивала Андреја Младеновић.

Младеновић је рекао да је сигуран да ће публика уживати у једном сјајном програму који су припремили уметнички директор, селекциона комисија и жири: „Град се у сарадњи са Министарством културе и информисања, Филмским центром Србије, пријатељима фестивала, спонзорима и Домом омладине, као организатором овог нашег најдуговечнијег фестивала документарног филма, потрудио да све припреме буду урађене по плану како би ова манифестација могла сутра да почне", рекао је Младеновић.

Саопштио је да је добитник награде за животно дело 69. Мартовског фестивала професор Никола Лорецин, додавши да је Одбор ту одлуку донео једногласно на предлог уметничког директора фестивала.

Проф. Никола Лорецин захвалио је на признању за животно дело и подсетио да се током целе своје каријере борио да документарни филм буде све само не пуко пресликавање стварности. Уручење награде ће бити 29. марта у Дому омладине Београда (19 часова) на свечаном отварању манифестације.

Мартовски фестивал традиционално је место сусрета филмских аутора из земље и иностранства, продуцената, дистрибутера и представника реномираних филмских фестивала, новинара и критичара, студената и професионалаца.

То је место за промоцију документарног, анимираног, краткометражног и експерименталног филма, платформа за инспирацију и развој нових идеја, као и прилика за домаћу публику да погледа узбудљиве, пажљиво одабране актуелне наслове, које иначе нема прилике да види у биоскопској понуди. Цена улазница је популарних 250 динара, док студенти филмских академија, као и до сада, уз индекс могу бесплатно да посећују пројекције.

-Уторак, 29. март

Велика сала Дома омладине Београда: 17 сати (такмичарски програм) Разгледница / Postcard (селекција: документарни филм до 50 мин.) р: Хана Растодер (11'), Србија, 2022. - Светска фестивалска премијера

Сваки је умјетник за себе, сви заједно никад / Every Artist by Themselves Never Quite Together (селекција: међународни експериментални филм) р: Јелена Благовић (8' 20''), Хрватска, 2021. - Српска премијера

Путовање... изнутра Но.581 / A journey... from within No.581 (селекција: експериментални филм и видео арт) р: Саша Петровић (5' 14''), Србија, 2021. - Светска фестивалска премијера

Дуга реса / Fringe Infringe (селекција: документарни филм преко 50 мин.) р: Шкарт (61' 42''), Србија, 2021.

Делови тела / Body Parts (селекција: кратки играни филм) р: Светислав Драгомировић (28'), Србија, 2021. - Српска премијера

-Сала Американа Дома омладине Београда, 17.30 - Такмичарски програм

Жал / Regrets (селекција: анимирани филм) р: Тамара Мајкић (6'), Србија, 2020.

Причај ми / Tell me (селекција: експериментални филм и видео арт) р: Дуња Јанићијевић (7' 51''), Србија, 2021. - Светска фестивалска премијера

Док сунце излази / When the Sun comes up (селекција: кратки играни филм) р: Викторија Самарџић (12' 24''), Србија, 2021. - Регионална премијера

Угрожена љубав / El amor amenazado / Threatened love (селекција: међународни кратки играни) р: Хéктор Херце (15'), Шпанија, 2021. - Српска премијера

Консонанца / Consonance (селекција: експериментални филм и видео арт) р: Изванредни Боб (14' 18''), Србија, 2021. - Светска премијера

Теленовела сиво у колору / Telenovela Greyscale in Color (селекција: документарни филм преко 50 мин.) р: Филип Мартиновић (63'), Србија, 2021.

-Велика сала Дома омладине Београда, 19 сати - Свечано отварање 69. Мартовског фестивала

Додела награде за животно дело

Регионална панорама

Светска премијера филма Добруџанска епопеја / The Dobrudja Saga, р: Синиша Драгин (27'), Румунија, Србија, 2022.

-Сала Американа Дома омладине Београда

19.30 Такмичарски програм

Кора поморанџе / Orange Peel (селекција: анимирани филм) р: Исидора Вулић (4' 42''), Србија, 2021.

Последњи дах / Dame Akhar / Last Breath (селекција: међународни кратки играни) р: Фаршид Аyбинеџад (9' 27''), Иран, 2020. - Српска премијера

Молафон / Molaphone (селекција: међународни кратки играни) р: Даниел Падрó (14' 32''), Шпанија, 2021. - Српска премијера

Пејзажи отпора / Landscapes of Resistance (селекција: документарни филм преко 50 мин.) р: Марта Попивода (95' 59''), Србија, Француска, Немачка, 2021.

-Велика сала Дома омладине Београда

20.30 Светска панорама

Ризница / The Storage р: Чен Данyан (93'), Кина, Србија, 2021.

-Сала Американа Дома омладине Београда

21.30 Такмичарски програм

За викенд гајби Ластом у 15 до 5 са Аутокоманде да не бих плаћао перонску 170 динара / Home for the weekend with Lasta at 15 to 5 from Autokomanda so I don't have to pay the entry fee 170 dinars (селекција: документарни филм до 50 мин.) р: Данило Лазовић (6' 37''), Србија, 2021.

Фурија / Fury (селекција: кратки играни филм) р: Петар Ристовски (24' 58''), Србија, 2021.

Ником она не треба / No one needs her (селекција: документарни филм до 50 мин.) р: Маја Митић (26' 33''), Србија, 2021.

Лабораторија бр. 2 / تاقیگەی ژمارە2 / Laboratory NO.2 (селекција: међународни документарни филм) р: Едрис Абди, АВар Омар (16' 17''), Ирак, Иран, 2021. / *Европска премијера

Слобода је на отвореном / Outside Is Free (селекција: међународни кратки играни) р: Антони Сендра (16' 45''), Шпанија, 2021. / *Српска премијера

Прокоп / Prokop (селекција: документарни филм до 50 мин.) р: Данило Станимировић (12' 17''), Србија, 2021.

Комшиница Лу / Le voisin de Loy / Loy's Neighbour (селекција: међународни кратки играни) р: Викторија Лафари & Хектор Албукер (18'), Француска, 2021. - Регионална премијера

-Велика сала Дома омладине Београда

22.00 Такмичарски програм

Китоловац / Whale Hunter (селекција: анимирани филм) р: Гуан Кви Милан (2' 53''), Србија, 2021.

Песма голуба / Kënga е Pëllumbit/ A Pigeon's Song (селекција: међународни документарни филм) р: Енеос Шарка (16' 12''), Белгија, 2021. - Регионална премијера

Сијера / Sierra (селекција: међународни анимирани играни) р: Сандер Јон (15' 57''), Естонија, 2022. - Српска премијера

Срећна Нова, Јиву / Marry Christmas Yiwy (селекција: документарни филм преко 50 мин.) р: Младен Ковачевић (94'), Србија, Шведска, Немачка, Француска, Белгија, Катар, 2020.