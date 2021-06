Последње Ангелино "ауфидерзен" самитима Г7

"We can do it. 'Wir schaffen das!', I think is the phrase. Clearly " (Ми то можемо. Успећемо! Мислим да је то мото! Јасно!), рекао је Борис Џонсон 2019. алудирајући на канцеларкину узречицу из 2015. Ексцентрични Британац био је тада први пут у својству премијера гост владе у Берлину, где га је дочекала Ангела Меркел.

Данас је ситуација обрнута. Ангела Меркел је последњи пут у кругу њених колега из земаља Г7. А он, Британац сада је у Корнволу домаћин самита Г7 којем присуствује "дугогодишња" немачка канцеларка.

"Ја сам од оних који могу врло јасно да изразе оно што желе", рекла је Меркелова на једном од бројних самита Г7. У међувремену су то сви схватили или су с тешком муком морали да прихвате. Ово је њен 15. самит Г7.

Немачка канцеларка је пуно тога видела и политички преживела: Берлусконија, Саркозија и Трампа. Сви су дошли - и отишли. Једино је она остала.

Канцеларка као "мера за изградњу поверења"

Шеф Минхенске безбедносне конференције Волфганг Ишингер једном је рекао: "Канцеларка је мера за изградњу поверења, дајући канцеларки свој искрени комплимент. "Предвидљива. Поуздана!" А то не важи за сваког учесника важних конференције.

"Никада нисам доживела шефа владе који стално доводи у питање одлуке свог претходника", изјавила је канцеларка Меркел на самиту Г8 у Јапану 2008.

Но, од Трампа се све променило. Ишингер то назива прекретницом у немачко-америчким односима, јер до доласка Трампа за Немачку није било важно да ли је у Белој кући демократа или републиканац. "Сви су нам били пријатељи. Али то више није случај", рекао је тада Ишингер.

Европа и Немачка сада морају помоћи Бајдену како би Америка могла поново да помогне свету.

Ишингер то изражава на драматичнији начин и каже како ће Бајден изгубити на следећим изборима ако Американцима не буде могао да објасни зашто је за њих добра његова политика базирана на сарадњи.

"Дуго смо чекали на ово"

Немачки министар спољних послова Хајко Мас истиче како с Бајденом започиње обнова нечега што се некада само по себи подразумевало у међународним односима.

"Да будемо искрени, дуго смо чекали на ово. У последњих неколико година под претходном америчком администрацијом било је инцидената који су побуђивали забринутост да ће међународни поредак претрпети трајну штету."

Иначе, Ишингер има одговор САД, Јапану, Канади, Италији, Великој Британији и Француској, које се можда питају каква је судбина Г7 без Ангеле Меркел – такође с обзиром на предстојеће изборе у Немачкој. Тај одговор гласи: "Не бојте се Немачке. Остајемо у континуитету. Оно исписано ситним словима се може променити, али оно крупно написано остаје. И то су добре вести."