Централна манифестација oбележавања Дана МУП-а и Дана полиције

Налет хеликоптера и испраћај државне заставе Налетом хеликоптера МУП-а Србије, обраћањем команданта хеликоптерских јединица Ненада Недића, који је прелетео изнад Новог Београда, као и испраћајем државне заставе, завршена је манифестација. Your browser does not support the video tag.

Вучић најавио повећање плата полицајцима Председник Александар Вучић је током обраћања рекао да Србија мора да брине и о свом роду. "Нема ништа природније и као што волите своју децу, ништа није нормалније него да волите свој народ не чинећи ништа лоше ником другом", истакао је председник. Поручио је да је важно да имамо снажну полицију, ватрогасце који спасавају животе људи, људе који помажу приликом природне непогоде. "Људи кад не знају коме да се обрате, обрате се српској полицији. Ви сте ти који чувате и штитите државу, а не постоји ништа теже од тога, јер не постоји ништа популарније него за све кривити ту исту државу која све даје. Хвала вам што обављате најтежи посао, што се на дневном нивоу суочавате са убицама, али и онима који нашој деци дају дрогу. Ви сте ти који чувате и мир и ред и поредак. Ви сте ти од којих зависи борба против организованог криминала и корупције и тражим од вас да будете још жешћи и снажнији у томе. Ничији положај и партијска књижица не смеју да вас спрече у томе. За вас је закон једноставан – сви они који га крше и баве се криминалом морају да одговарају и тако ћемо имати пуно поверење грађана", нагласио је Вучић. Истакао је да припаднике полиције ове године чека повећање плата, следеће године такође. "Српски полицајац мора да има живот достојан човека, мора да има добру плату да би могао да обавља своје обавезе. Држава ће се постарати да живите боље него старији припадници. Преданим радом одужите се својој држави јер имамо само једну државу, резервну отаџбину немамо", навео је Вучић. Истакао је да није председник свих Срба, већ Србије и свих народа који у њој живе. Your browser does not support the video tag.

Нови припадници МУП-а положили заклетву Заклетву је положило 1.337 нових полицијских службеника. Your browser does not support the video tag.

Најбољи студент КПУ: Мотивисани смо и спремни Филип Малетић, најбољи студент Криминалистичко-полицијског универзитета, а сада припадник Полицијске управе за Град Београд, захвалио је МУП-у и министру на указаном поверењу. "Данас су пред вама млади, мотивисани, спремни да своје способности и знања на најбољи начин примене у пракси на добробот Републике Србије. Посебна нам је част и захвални смо председнику што смо прва генерација која заклетву полаже јавно. То је још већа обавеза да сагласно заклетви часно и храбро извршавамо све поставељне задатке", истакао је Малетић.

Признања најзаслужнијима Уручена одликовања најзаслужнијим припадницима Министарства унутрашњих послова, медаље за посвећеност служби и медаље за храброст.

Вулин новим припадницима: Чувајте част и образ сваког човека Министар унутрашњих послова Александар Вулин рекао је, током обраћања окупљенима, да данас нису изведени техника и оружје, опрема и обука. "Извели смо пред вас људе да Србија види ко јој чува сан, ко јој дане чини мирним, извели смо пред вас најмлађе, а дочекаћемо да их зовемо и најбољим", истакао је министар. Председнику Вучићу је поручио да се, "када у тешким временима и местима буде бранио истину о нашем народу", сети овог строја и да зна каква сила стоји иза њега и нашег народа. "А ви који данас полажете заклетву, добро пазите на сваку реч коју изговарате хоћете ли је бити достојни. Нека вас не узнесе сила коју смо вам поверили. Ви можете човеку да узмете слободу, али још вредније је што ћете се за слободу борити. Чувајте част и образ сваког човека, па и оном ко је то изгубио, силу ћете користити када и како морате, али понижење нећете ником нанети. Поштујте радног човека, због њега постојите. Будите већи од највећих, мањи од најмањих", нагласио је Вулин. Your browser does not support the video tag.

Звуцима фанфара испред Палате "Србија" почела је централна манифестација, на којој ће 1.337 нових полицијских службеника положити заклетву, а више од 2.000 полицајаца ће бити у строју.

Манифестацији присуствује и председник Србије Александар Вучић, министар унутрашњих послова Александар Вулин, министри у Влади.

Уочи почетка манифестације, директор полиције Владимир Ребић рекао је за РТС да МУП има ту могућност и комфор сваке године у своје редове "убризга свежу крв" за полицијске послове.

"Ти млади људи долазе са перфектним знањима и добрим вештинама и када их убацимо у систем они врло брзо овладају полицијским послом", истакао је Ребић.

Навео је да ће приоритети полиције у наредном периоду бити борба против организованог криминала и борба против корупције. Такође, полиција ће чувати стабилност јавног реда и мира, омогућити брзо проток грађана током туристичке сезоне.

У склопу обележавања Дана Министарства унутрашњих послова и Дана полиције, Кнез Михаиловом улицом у суботу су продефиловали кoњаници Полицијске бригаде, Оркестар полиције и припадници различитих организационих јединица МУП-а.

На тактичко-техничком збору на Калемегдану припадници МУП-а приказали су вештине, опрему и возила која користе у раду, а грађани су могли да се упознају са превентивним пројектима које спроводи Министарство и са методама рада различитих организационих јединица полиције.

Дан Министарства унутрашњих послова и Дан полиције обележава се у знак сећања на 1862. годину, када је српска Жандармерија, на Духове, одиграла пресудну улогу у сукобима код београдске Чукур-чесме, као и током турског бомбардовања Београда наредног дана.