Новак након преокрета савладао Мусетија и пласирао се у четвртфинале

Крај меча, Мусети предаје Ђоковићу При резултату 4:0 за Ђоковића у одлучујућем, петом сету, Мусети одлучује да не може да настави меч, те га предаје.

Новак пред победом Нови брејк и предност од 4:0 за српског тенисера у петом сету.

Новак прави брејк Пети сет започео је брејком Новака Ђоковића.

Мусети се жали на повреду Италијански тенисер се тешко креће, те је позвао медицински тајм-аут и упутио се у свлачионицу.

Ђоковић осваја четврти сет са 6:0 Српски тенисер без изгубљеног гема осваја четврти сет резултатом 6:0 и изједначује на 2:2 у сетовима. Your browser does not support the video tag.

5:0 за Новака Нови брејк, који доноси Ђоковићу предност од 5:0 и шансу за изједначење у сетовима.

Ђоковић доминира у четвртом сету Српски тенисер прави још један брејк, потом га потврђиује и води у четвртом сету са 4:0.

Брејк на старту четвртог сета Мусети је кренуо да греши у огромној мери, па Ђоковић одмах на почетку четвртог сета стиже до брејка.

Новак осваја трећи сет Након само 28 минута игре, Ђоковић осваја трећи сет са 6:1 и смањује Мусетијеву предност на 2-1 у сетовима. Your browser does not support the video tag.

Још један брејк Ђоковића Поптуно другачија игра Ђоковића у трећем сету, у којем долази до још једног брејка и вођства од 5:1.

Новак прави брејк на старту трећег сета Након сигурног сервис гема, српски тенисер прави брејк и на старту трећег сета води са 2:0.

Мусети осваја и други сет са 7:6 Италијански тенисер био је бољи у другом сету са 6:2, те сада води са 2-0 против Ђоковића. Your browser does not support the video tag.

Поново се игра тај-брејк Новак изједначује без изгубљеног поена на 6:6, па ће победника другог сета одлучити тај-брејк.

Мусети води са 6:5 Италијан осигурава тај-брејк, а Новак ће поново морати да сервира за опстанак у другом сету.

Одбранио се Ђоковић - 5:5 Овога пута Новак није морао да спасава брејк лопту, па је изједначио на 5:5 у другом сету.

Мусети води са 5:4 Новак сервира за опстанак и продужетак другог сета.

Новак враћа брејк Српски тенисер експресно враћа брејк, тера ривала на везане грешке и смањује на 3:2.

Мусети први долази до брјека Ђоковић је у проблему, пошто Мусети први долази до брејка и предности од 3:1 у другом сету.

Италијан води на старту другог сета Мусети је пун самопоуздања након освајања првог сета и делује да се не задовољава тиме. Италијан лако осваја први сервис гем у другом сету.

Мусети осваја први сет са 7:6 Невероватна борба виђена је у тај-брејку, који Мусети осваја са 9:7, те води са 1-0 против Ђоковића. Your browser does not support the video tag.

Играће се тај-брејк Мусети одолева притиску, осваја гем на свој сервис и изједначује на 6:6. Побендика првог сета одлучиће тај-брејк.

Ђоковић води са 6:5 Новак поново ставља Мусетија под притисак, пошто је српски тенисер повео са 6:5 и тако осигурао бар тај-брејк. Италијан поново сервира за опстанак у првом сету.

Мусети се одбранио - 5:5 Италијански тенисер освојио је сервис гем, изједначио на 5:5 и продужио први сет.

Новак води са 5:4 Мусети ће сервирати за опстанак у првом сету. Placement so perfect, you get a clap from Novak #RolandGarros pic.twitter.com/CS1huZpFSj — Roland-Garros (@rolandgarros) June 7, 2021

Враћа Италијан брејк Вратио је Мусети брејк и смањио на 3:2. Нешто лошији сервис Ђоковића данас и неколико грешака најбољег светског тенисера, Италијан је искористио указану шансу и смањио резултат.

Ево првог брејка Без изгубљеног поена, Новак долази до брејка и вођства - 3:1.

Ђоковић освојио први гем Није најбоље Новак отворио меч, нешто слабији сервиси и вођство младог Италијана 0:30. Ипак, Новак је преокренуо и освојио први гем.

