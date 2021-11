Пораз младе репрезентације Србије у Украјини

Крај утакмице, Украјина - Србија 2:1

81` ГОЛ! Украјина поново води Топић је изгубио лопту код нашег казненог простора, преотео му је Бондаренко, који је упослио Судакова у казненом простору који прецизним ударцем постиже погодак. Your browser does not support the video tag.

78 ГОООЛ! Србија стиже до изједанчења Аут са десне стране, у висини пенала, лопта стиже до Дедића који се одлично заградио у казненом простору, упослио је Митровића у петерцу који шаље лопту у мрежу. Your browser does not support the video tag.

69` Нова шанса за Украјину Поново је севнула контра портивника, Мудрик је овог пута извацио Виника пред нашег голмана, који и овог пута излази као победник.

56` Велика шанса за Украјину Сјајно је прошао Мудрик по средини терена, уочио је Вивчаренка који се убацивао по десној страни, овај се брзо нашао сам испред Гордића, који је поново изашао као побеник.

Полувреме, Украјина - Србија 1:0

Гордић брани шут са беле тачке Гордић је успео да одбије покушај Бондаренка у корнер. Your browser does not support the video tag.

44` Пенал за Украјину

9` ГОЛ! Украјина води са 1:0 Мудрик је одлично прошао по левој страни ушао у казнени простор, упутио је повратну лопту, Ту је био Крискив и прецизним ударцем закуцао лопту под пречку. Your browser does not support the video tag.

Почео је меч ...