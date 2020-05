Врхунски стрелац и ван терена, Сон завршио војни рок

Крилни фудбалер Тотенхема завршио је војну обуку у трајању од четири недеље у родној Јужној Кореји.

Према информацијама које је поделила Кореја Хералд, Сон је био један од најбољих војника на обуци, а најбољи је био у гађању, где је зарадио максималну оцену.

Током трајања обуке, Сон је поред гађања, учествовао и у дриловима за бајонет, прошао хемијски, биолошки и радиоактивни тренинг, као и индивудалне борилачке вештине.

"Сви курсеви оцењивани су на строг и праведан начин. Његови надређени су рекли да је без повластица прошао кроз обуку", изјавио је официр Марин Корпса, јединице у којој је Сон био.

All the courses were judged in a fair and strict manner, and his military training officers have said he went through the training faithfully," the official added.

Од укупно 157 војника, Сон се нашао међу петорицом који су посебно одликовани наградом "Пилсунг".

Сви мушкарци у Јужној Кореји обавезни су да одслуже две године војног рока, а Сон је освајањем златне медаље на Азијском првенству себи ублажио ту меру.