Преминуо глумац Ричард Белзер, Џон Манч из „Одељења за убиства“

Вест о смрти Ричарда Белзера потврдили су бивша партнерка у франшизи Закон и ред (Law & Order: Special Victims Unit) глумица Лорејн Њуман, сценариста и продуцент Ворен Лајт и извршни продуцент франшизе Џули Мартин. За сада нису саопштени никакви други детаљи око његове смрти.

Белзер је започео своју каријеру као стенд-уп комичар који је био део комичарске трупе "Channel One" коју су основали Кен Шапиро, Лејн Сарасон и Чеви Чејс, која је послужила као основа за сатирични филм The Groove Tube из 1974. године.

Такође, био је један од комичара који су загревали публику на снимању ТВ шоу-програма Суботом увече уживо (Saturday Night Live), а појављивао се и у серијалу између 1975. и 1980. године.

Своје насилно детињство наводио је као катализатор своје комичарске каријере. За часопис Пипл изјавио је 1993. године да је његова мајка тукла њега и његовог брата: „Увек је имала неки разлог зашто би нас ударила. Моја кухиња је била најтежа позорница на којој сам икада радио. Морао сам да насмејем маму или бих добио ударац“.

Белзерова најупечатљивија улога дошла је 1993. године када је публика широм планете упознала истражитеља Џона Манча у Ен-Би-Сијевој криминалистичкој серији Одељење за убиства (Homicide: Life on the Street), која је емитована седам сезона.

Током 23 године, Белзер је тумачио улогу детектива Манча и у франшизи Ред и закон, али и више неповезаних серија укључујући Досије икс, Жица (The Wire), Ометени у развоју (Arrested Development), Unbreakable Kimmy Schmidt и 30 Rock.

Млађи обожаваоци можда најбоље познају Белзера из спин-оф серијала серије Ред и закон под називом Special Victims Unit, у којој је глумио између 1999. и 2013. године. Последњи пут се појавио у серији 2016.

На листи пројеката у којима је учествовао су филмови Скарфејс, Делови који недостају (Missing Pieces), The Puppet Masters, Species II и Комичар (The Comedian), затим ТВ серије Трећи камен од Сунца, Луд за тобом (Mad About You), Амерички тата (American Dad).

Као заговорник теорија завера, Белзер је написао више књига међу којима су НЛО, ЈФК и Елвис: Завере у које не морате да будете луди да бисте веровали (UFOs, JFK, and Elvis: Conspiracies You Don't Have to Be Crazy to Believe), Детаљна истрага о мистериозним смртима сведока за убиство ЈФК-а (Hit List: An In-Depth Investigation into the Mysterious Deaths of Witnesses to the JFK Assassination) и Dead Wrong: Straight Facts on the Country's Most Controversial Cover-Ups.

Лечио се од рака тестиса 1983. године, што је описао у спенд-ап специјалу Another Lone Nut.