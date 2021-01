Преминуо Гери Марсден, звезда бенда „Гери и Писмејкерси“

Прајс је у својој објави написао: „Тешка срца морам да вам кажем да је легендарни Гери Марсден, како ми је саопштила његова породица, после кратке болести која му је захватила срце, нажалост, премину. Шаљем сву љубав на свету Полини и његовој породици. 'Никада нећете ходати сами'“, цитирао је Прајс наслов хит песме коју је Гери написао.

Марсден ће остати упамћен пре свега по хитовима I Like It, How You Do It? и You'll Never Walk Alone (Никада нећеш ходати сам), песме која је постала химна навијача фудбалског клуба Ливерпул.

Током живота Гери Марсден је помогао да прикупи више од 35 милиона фунти у добротворне сврхе, укључујући и музичке нумере које је снимио са другим уметницима после пожара на стадиону „Брадфорд ситија" 1985. и катастрофе у Хилсбороу 1989. године.

За свој хуманитерни рад и допринос ливерпулској култури Гери Марсден је 2009. године награђен медаљом Слободе града Ливерпула.