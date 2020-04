Соул легенда Бил Витерс преминуо у 82. години

Витерс је преминуо услед компликација са срцем, саопштила је његова породица, која га је описала као „човека који се држао себе, истовремено желећи да се својом поезијом и музиком повеже са светом“.

„Веома смо погођени одласком нашег вољеног и пожртвованог супруга и оца. Говорио је искрено са људима и повезивао их једне са другима. Живео је тих живот окружен породицом и пријатељима, а његова музика за сва времена припада читавом свету“, наводи се у породичном саопштењу.

Познат по свом меком баритону, Витерс се седамдесетих пробио на музичкој сцени соул хитовима Ain't No Sunshine, Lean On Me, Lovely Day, Just The Two of Us, Use Me...

Осамдесетих се повукао са сцене, али су његове песме имале велики утицај на будуће генерације музичара.