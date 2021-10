„Аба“ објавила трећу песму са новог албума, послушајте "Just a Notion"

Почетком септембра скинут је вео мистерије који је обавијао пројекат на којем су чланови групе „Аба" (ABBA) радили три године.

Јавност је сазнала да албум Voyage стиже врло брзо, а како ће звучати могло је да се чује из две песме - I Still Have Faith in You и Don't Shut Me Down.

Издање ће бити у продаји од 5. новембра и биће то први студијски албум групе у четири деценије јер је претходни The Visitors објављен давне 1981. године.

Бенд је такође развио концертни програм са дигиталним алтер-егом сваког члана групе. Ако не буде додатних изненађења, следеће године управо концерт групе „Аба" отвориће наменски изграђену арену у Лондону.

На листи песама које ће холограми извести можда ће бити и песма коју је чувени четверац управо представио - Just a Notion. Зато је одмах послушајте.