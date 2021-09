„Аба“ поново на окупу – нове песме, албум и концерт!

Једна од највећих поп група свих времена објавиће нови албум Voyage (Путовање) 5. новембра. „Хвала што сте чекали – време је да почнемо ново путовање“, поручили су из „Абе“.

Како би обожаваоцима прекратиле муке чекања до новог албума, шведске поп иконе објавиле су

две песме одмах – I Still Have Faith in You и Don't Shut Me Down.

Цео албум са 10 песама, за који ће морати да се сачека мало више од два месеца, једноставно су назвали Путовање, јер, како кажу, плове у неистражене воде.

„Уз помоћ наших млађих верзија, путујемо у будућност. Није лако објаснити, али овако нешто никада није урађено. Када будете дошли у арену, видећете нас четворо са фантастичним десеточланим бендом. Иако лично нећемо бити на бини, изгледаће као да јесмо захваљујући напорима креативног тима ИЛМ“, рекао је Бени Андерсон поводом вести о концерту који је најављен за март наредне године.

„Аба“ је једна од најутицајнијих група свих времена и продала је више од 385 милиона носача звука, одмах иза „Битлса“.

Бенд је 70-их и 80-их доминирао музичком сценом и објавио култне хитове попут Waterloo, Dancing Queen, The Winner Takes it All, Gimme! Gimme! Gimme! и многих других. Група се распала 1982. године.