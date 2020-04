Стонси одсвирали песму свако из своје дневне собе

Концерт за све медицинаре који се боре са пандемијом новог коронавируса подстакла је Лејди Гага, а одржан је у суботу увече по источно-америчком времену уз учешће музичара, глумаца, уметника и активиста који су се у програм укључивали директно, свако из свог дома.

Један од најјачих момената био је наступ Ролинг Стонса који су одсвирали песму "Не можеш увек добити оно што желиш" (You can't always get what you want).

Мик, Рон, Кит и Чарли свирали су и певали свако у својој кући, а спојио их је интернет.

Посебну пажњу изазвао је Чарли Вотс који је уместо бубњева ударао по ваздуху окружен коферима и кутијама, што је покренуло лавину коментара на друштвеним мрежама.