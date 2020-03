И „Чудесна жена“ мора да чека да прође коронавирус

Студио „Ворнер брос“ потврдио је да ће обожаваоци Чудесне жене морати да буду стрпљиви да би видели њене нове догодовштине.

„Када смо дали зелено светло остварењу Чудесна жена 1984, то је било са јасном намером да буде приказана на великом платну и ми у 'Ворнеру' узбуђени смо због тога што ће филм бити у биоскопима од 14. августа. Надамо се да ће до тада свет бити безбеднији и здравији“, навео је у саопштењу челник компаније Тоби Емерих.

То, наравно, није једина промена у распореду премијера планираних за наредни период. Међу филмовима које ћемо гледати касније су мјузикл In the Heights, затим три-де анимација The same goes for Scoob, наводе у компанији „Ворнер“.

Осим одлагања није много тога могло да се учини будући да су биоскопи широм планете затворени до даљег. У питању су потенцијално велики биоскопски хитови и у њих су уложене огромне суме новца да би били пуштени директно на ДВД дистрибуцију као што то ових дана практикују продуценти мањих филмова.