Излазак "The Last of Us II" одложен до даљег због коронавируса

„Сони“ је на Твитеру саопштио да ће наставак изузетно популарне и успешне постапокалиптичне авантуре The Last of Us бити, из логистичких разлога, одложен због пандемије коронавируса.

Развој видео-игре, чији је излазак био заказан за 29. мај, скоро је завршен и она је малтене спремна, али су из развојног студија "Naughty Dog" за гејминг блог Котаку рекли да је одлука направљена из логистичких и економских разлога.

„Добра вест је да смо скоро завршили развој The Last of Us II. Међутим, чак иако смо завршили игру, суочени смо са објективним околностима које су ван наше контроле“, навели су из студија.

Због проблема у логистици и дистрибуцији њиховог новог наслова, нису, како кажу, желели да лансирају игру у којој сви људи широм света не би могли да уживају.

„Желимо да у The Last of Us II сви у исто време могу да уживају, како би сви обожаваоци широм света имали најбоље могуће искуство док је играју. То значи да морамо да одложимо лансирање игре док не будемо могли да решимо логистичке изазове“, навели су из студија "Naughty Dog".