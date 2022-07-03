недеља, 03. јул 2022, 05:55 -> 05:58
Извор: РТС
Сунчано и топло, поподне могући пљускови са грмљавином
У Србији данас сунчано, после подне и увече могући пљускови са грмљавином. Највиша температура до 36 степени.
Другог дана викенда биће претежно сунчано, али се после подне и увече, уз локални развој облачности понегде очекују и пљускови праћени грмљавином.
Ујутру температура од 15 до 22, током дана од 33 до 36 степени.
У Београду сунчано и топлије. Температура око 35 степени.
Веома топло време очекује се до среде.
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