недеља, 19. јул 2020, 09:48 -> 10:14
Извор: РТС
Марковић позвао СПЦ на наставак разговора о Закону о слободи вероисповести
Председник Владе Црне Горе Душко Марковић позвао је Митрополију црногорско-приморску и друге епархије Српске православне цркве у тој земљи на наставак разговора о Закону о слободи вероисповести.
"Владин Тим за преговоре о Закону о слободи вјероисповијести спреман је за наставак разговора ради проналаска прихватљивог рјешења у односу на отворена питања", саопштио је председник Владе Душко Марковић.
Премијер Марковић позива Митрополију црногорско-приморску и друге епархије Српске православне цркве да већ сутра, 20. јула 2020. године, наставе започете преговоре на експертском нивоу, наведено је у саопштењу.
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