Марковић позвао СПЦ на наставак разговора о Закону о слободи вероисповести

"Владин Тим за преговоре о Закону о слободи вјероисповијести спреман је за наставак разговора ради проналаска прихватљивог рјешења у односу на отворена питања", саопштио је председник Владе Душко Марковић.

Премијер Марковић позива Митрополију црногорско-приморску и друге епархије Српске православне цркве да већ сутра, 20. јула 2020. године, наставе започете преговоре на експертском нивоу, наведено је у саопштењу.