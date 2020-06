Знамо зашто је страдала статуа Леополда Другог, али зашто сада и Јулија Цезара

Убиство Афроамериканца Џорџа Флојда покренуло је протесте широм света, којима се тражи расна једнакост. У Британији, Аустралији, али и Белгији тражи се и уклањање статуа личности које се повезују са периодом колонијализма.

Међутим, у то се, бар досад, није уклапао Јулије Цезар, чија је статуа била на удару протеклог викенда у Зотегему (Фландрија).

У ноћи субота на недељу, на основи статуе је исписана реч "krapuul" (лопов), откинуто је и копље које је Цезар држао.

Због овог вандализма покренута је истрага, а из управе града поручују да ће штету платити починиоци.

Поједини медији наводе да би одгвоор на ово питање могао да се тражи у томе што је Рим био изграђен на ропству, а да ће човек који је стајао иза тога сада платити за своје грехе.

Rome was built on slavery and slave labor, and now the man behind it will finally pay for his sins. That could have been the logic of unknown vandals who defaced the statue of Julius Caesar in the capital of Belgium.

До сада је главна жртва био Леополд Други. Неки демонстранати су свој гнев усмерили на статуу белгијског краља, која се налази на централном месту у Бриселу, у близини краљеве палате. Статуа је поливена црвеном бојом као симболом проливене крви у бившим колонијама и исписана антирасистичким слоганима.

Посебно је контроверзан период од 1885. до 1908. када је Леополд Други територијом Конга управљао као приватним поседом, стичући огромне приходе кроз производњу слоноваче и гуме, тада ретких и тражених материјала.

За тај период се везују сведочења о ужасним злочнима, бруталној експлоатацији локалног становништва и милионима жртава. Многи поступке колонијалне управе карактеришу као и геноцид, а Леополда Другог пореде са Хитлером и Стаљином и њиховим неделима неколико деценија касније.