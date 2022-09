Ниш, ухапшен полицијски службеник и још четворо због прања новца

Ухапшени су А. Х. (1989) полицијски службеник ПУ Ниш, фактички сувласник нишких привредних друштава "Cash help" и "Cash help plus", С. Х. (1965) формални власник и одговорно лице у истим привредним друштвима, М. Ј. (1983) фактички сувласник тих привредних друштава, као и Ј. М. (1988) и Т. С. (1992) запослене у наведеним привредним друштвима, саопштио је МУП.

Осумњичени А. Х. се терети да је у дужем временском периоду са С. Х. и М. Ј. посредством Ј. М. и Т. С. давао кредите физичким лицима без овлашћења Народне банке Србије, у пословним просторијама привредних друштава, која су регистрована као залагаонице, "Cash help" у Нишу и "Cash help plus" доо – филијалама у Београду, Новом Саду, Врању, Пироту, Лесковцу и Крагујевцу.

Осумњичени су са физичким лицима закључивали уговоре о зајму, где су као средство обезбеђења за повраћај новца депоновали чекове грађана или административне забране, са каматама које су на годишњем нивоу износиле од 65 до 133 процента, каже се у саопштењу МУП-а.

Претресом пословних просторија и осумњичених, полиција је пронашла готовински новац у износу од више од два милиона динара и депоноване чекове у вредности 35 милиона динара.

Осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведени Посебном одељењу за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Нишу, закључује се у саопштењу.