Ружић: Биће уложено 48 милиона евра у изградњу нових или реконструкцију постојећих домова

Министар је током пријема бруцоша у Студентски дом "Карабурма" рекао да се најпре планира изградња новог објекта у оквиру комплекса "Студентски град" на Новом Београду са 1.000 места за смештај студената, као и завршетак студентског дома у Нишу са 400 места, саопштило је ресорно министарство.

"Ову годину користимо за припрему, а на пролеће 2022. би требало да буде расписан урбанистичко-архитектонски конкурс за Студентски град, након чега следи припрема пројекта за реализацију, односно, израда пројектно-техничке документације за нови објекат, добијање свих дозвола и избор извођача радова", објаснио је Ружић.

У оквиру друге фазе пројекта "Студентско становање" план је да буде изграђена нова зграда у оквиру студентског кампуса у Новом Саду и реконструисан Студентски дом "Карабурма".

"Студентски дом Карабурма од када је изграђен 1978. године није озбиљније реновиран. План је да у реконструкцију овог објекта уђемо након што буде завршена изградња нове зграде у Студентском граду, као бисмо могли да раселимо студенте Карабурме и створимо услове да реконструкција почне", рекао је Ружић.

Пројекат "Студентско становање" биће реализован од 2022. до 2026. године и финансиран кредитним средствима Развојне банке савета Европе – ЦЕБ са 32 милиона евра, док ће учешће Републике Србије бити 16 милиона евра.