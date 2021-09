Дан српског јединства, слободе и националне заставе – почасни плотуни и свечани дефиле

"Моја Република" и "Боже правде" на Савском тргу Интонирањем химни Републике Српске и Србије, "Моја Република" и "Боже правде", на Савском тргу је почела свечана церемонија обележавања Дана српског јединства, слободе и националне заставе. Your browser does not support the video tag.

Прелетање хеликоптера са заставама Три хеликоптера у формацији стреле носећи заставе прелетела су изнад Савског трга. Your browser does not support the video tag.

Предат рапорт војводи Живојину Мишићу Командир Коњичке јединице предао је рапорт војводи Живојину Мишићу, а поред њега, ту су и војвода Степа Степановић и Петар Бојовић. Your browser does not support the video tag.

Две колоне се спојиле на Тргу Славија, трубачи свирају "Тамо далеко" На Тргу Славија сусреле су се две колоне. Стотину трубача свира песму "Тамо далеко". Сада колоне заједно настављају дефиле ка Савском тргу, где ће бити одржана централна церемонија прославе Дана српског јединства, слободе и националне заставе.

Дефиле пуковских застава кренуо испред Храма Светог Саве Од Споменика Карађорђу испред Храма Светог Саве кренуо је дефиле пуковских застава, то су реплике 51 заставе које су носили у Првом светском рату. Оркестар Гарде Војске Србије корачницама прати ту колону. Пре дефилеа испред Храма Светог Саве организован је културно-уметнички програм.

Дефиле предводи коњица На Тргу републике, код Споменика кнезу Михаилу, свечаном дефилеу се придружила колона у којој су витезови Свебора, припадници културно-уметничких друштава и статисти одевени у војничке униформе. На челу дефилеа сада су припадници Коњичке бригаде МУП-а Србије.

Кренула поворка од Споменика Војводи Вуку Од Споменика Војводи Вуку кренула је поворка која симболише устанике који су претходили Војводи Вуку. Војин Поповић, познатији као Војвода Вук, прославио се у биткама са почетка 20. века – балканским ратовима и Првом светском рату. Био је међу првима који су стигли на Солунски фронт, али није дочекао његов пробој. Они су традиционално одевени у народну ношњу као што су и устаници кретали из својих кућа у борбе. Прошли су поред споменика Његошу који се налази на платоу испред Филозофског факултета.

Почасни плотуни испаљени са Калемегдана Свечано обележавање Дана српског јединства, слободе и националне заставе почело је почасном артиљеријском паљбом са Калемегдана. Your browser does not support the video tag.

Датум, 15. септембар, изабран је за обележавање Дана српског јединства, слободе и националне заставе, јер је тог дана 1918. године пробијен Солунски фронт.

Широм Србије, Републике Српске, српским срединама на Косову и Метохији улице су окићене заставама. У Београду ће осветљење на истакнутим грађевинама бити у бојама заставе – Мост на Ади, Бранков мост, Палата Албанија.

Централна манифестација је на Савском тргу у Београду, код споменика Стефану Немањи.

У склопу обележавања Дана националног јединства, Министарство одбране и Војска Србије су на Ушћу организовали приказ наоружања и војне опреме.

Председник Србије и врховни командант Војске Србије Александар Вучић рекао је, приликом обиласка приказа војне опреме на Ушћу, да је огромна разлика у опремљености армије данас и пре 10 година.

"Ово нисмо могли ни да сањамо, хеликоптере Х-145, Ми-35 све ово, о миговима да не говорим", рекао је Вучић.

На данашњи празник Скупштина Србије усвојила је Закон о употреби српског језика у јавном животу и заштити и очувању ћирличког писма, а Народна скупштина Републике Српске Закон о заштити, очувању и употреби језика српског народа и ћириличког писма.

Дан српског јединства, слободе и националне заставе обележен је и у Студентском граду.

Због церемоније обележавања Дана српског јединства, слободе и националне заставе, дошло је до измена на линијама јавног превоза у Београду.