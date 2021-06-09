Две бомбе из Другог светског рата пронађене код Варварина

Највероватније је реч о бомбама из Другог светског рата, наводи се у саопштењу одељења за послове одбране и ванредне ситуације.

Место проналаска експлозивних остатака рата обележено је полицијском траком.

Припадници Полицијске станице Варварин обезбеђују ову локацију.