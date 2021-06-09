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среда, 09. јун 2021, 09:13 -> 09:18

Извор: РТС

Две бомбе из Другог светског рата пронађене код Варварина

Приликом адаптације породичне куће, у насељеном месту село Варварин, Добрица Крстић пронашао је две ручне бомбе непознатог произвођача.

Највероватније је реч о бомбама из Другог светског рата, наводи се у саопштењу одељења за послове одбране и ванредне ситуације.

Место проналаска експлозивних остатака рата обележено је полицијском траком.

Припадници Полицијске станице Варварин обезбеђују ову локацију.