среда, 09. јун 2021, 09:13 -> 09:18
Извор: РТС
Две бомбе из Другог светског рата пронађене код Варварина
Приликом адаптације породичне куће, у насељеном месту село Варварин, Добрица Крстић пронашао је две ручне бомбе непознатог произвођача.
Највероватније је реч о бомбама из Другог светског рата, наводи се у саопштењу одељења за послове одбране и ванредне ситуације.
Место проналаска експлозивних остатака рата обележено је полицијском траком.
Припадници Полицијске станице Варварин обезбеђују ову локацију.
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