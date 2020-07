Вучић: Србија мора да буде доступна и на располагању РС

У току састанак делегација РС и Србије У Административном центру Владе Републике Српске у току је састанак делегација РС и Србије.

Вучић у насељу Петрићевац Председник Србије Александар Вучић је у бањалучком насељу Петрићевац посетио вишенаменски објекат у којем ће бити вртић, дом здравља и месна заједница. Изградња тог објекта финансира се средствима Републике Србије. Градоначелник Бањалуке Игор Радојичић захвалио је Влади Србије и председнику Вучићу што финансирају изградњу објекта у вредности око 800.000 евра.

Уручени кључеви за санитетска возила домовима здравља у РС Председник Србије Александар Вучић уручио је кључеве санитетских возила представницима домова здравља у Републици Српској. Your browser does not support the video tag.

Вучић: Ово није питање поклона, то је наша обавеза Председник Србије Алексанар Вучић рекао је да је посебно поносан што је данас у Бањалуци, јер Србија мора да брине о Републици Српској. "Ово није питање поклона, то је наша обавеза, наше одговорност, јер Србија мора да брине о Српској. Србија увек мора да буде доступна и на располагању Српској. И људи у Српској уверен сам да то знају", рекао је Вучић. Он је рекао да је Србија издвојила 540.000 евра за вртиће и школе у Шипову и Мркоњићу, а да данас леже новац и за Духовни центар у Петровцу. Вучић је најавио да ће Србија и РС заједно радити, иако ће Србија преузети 90 одсто трошкова на себе, на прављењу споменика и спомен-дома на петровачкој цести, где су избегли Срби из Крајине најстрашније страдали. Србија је, каже, током ноћи послала Бањалуци 10.000 тестова на коронавирус, а послаће и више уколико буде требало. "Шта год да је потребно кажите, колико год можемо ми ћемо помоћи", нагласио је Вучић. Your browser does not support the video tag.

Додик захвалио на донацији Српски члан Председништва БиХ Милорад Додик пожелео је добродошлицу председнику Вучићу и захвалио на донацији. "То је велика ствар за све општине и у име тих грађана ја вам се захваљујем", рекао је Додик. Your browser does not support the video tag.

Цвијановић: Више од обичне посете Председница Републике Српске, Жељка Цвијановић, одала је признање и захвалност председнику Вучићу и Србији за све оно што је радила претходних година. "Данас овај поклон који добијамо је више него знак пажње. Ово је реална подршка која годинама долази. Ова посета је нешто што весели и радује наше грађане и представља част за наше институције. Посета председника Вучића је више од обичне посете и више од тога да имате драгог госта и да су наше везе нераскидиве", истакла је Цвијановићева. Захвалила је председнику Вучићу што је у посети РС. "И ово је било време када смо морали показати да смо морали да се изборимо са овим проблемом и да се ослањамо на друге, пре свега на Србију, која је прва послала помоћ, прва позвала да види како се носимо са проблемима. И увек прва коју ћемо моћи позвати и обратити се за помоћ. Живела РС, живела Србија", казала је Цвијановићева. Your browser does not support the video tag.

Вучић уручио донацију 15 санитетских возила за домове здравља РС Председник Србије Александар Вучић уручио је Универзитетском клиничком центру у Бањалуци и 15 санитетских возила. Your browser does not support the video tag.

Председник Србије Александар Вучић у посети је Бањалуци, где је тамошњим институцијама уручио помоћ вредну готово 2,7 милиона евра. Он је данас Универзитетском клиничком центру уручио 15 санитетских возила.

Вучића су испред болнице поздравили су запослени у УКЦ Бањалука.

"Хвала вам што сте нас сачекали, желим вам све најбоље. Ако нешто још будемо могли да помогнемо, ви кажите", рекао им је Вучић.

Председник Србије током дана разговараће са Додиком и Жељком Цвијановић.

Србија помаже Републику Српску и са милион евра Студентском центру "Никола Тесла" у Бањалуци.

За неколико мањих општина у Републици Српској, Србија je издвојила 540.000 евра за вртиће, школе, домове здравља, а за Духовни центар у Петровцу 400.000 евра.