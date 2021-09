Србија у полуфиналу Европског првенства

Крај меча. Србија - Холандија 25:23, 25:20, 27:25 Србија користи другу меч лопту за пласман у полуфинале. Your browser does not support the video tag.

Србија - Холандија 25:23, 25:20, 25:24 Наши везују два поена и сада они имају сет и меч лопту.

Србија - Холандија 25:23, 25:20, 24:24 Холанђани пропуштају прву сет лопту.

Србија - Холандија 25:23, 25:20, 20:20 Још један сјајан сервис противника и Холанђани стижу до изједначења.

Србија - Холандија 25:23, 25:20, 20:19 Холанђани везују два поена и прилазе на један заостатка. Тајм-аут Србија.

Србија - Холандија 25:23, 25:20, 20:17 Финиш трећег сета, Србија има три поена предности.

Србија - Холандија 25:23, 25:20, 18:15 Наши поново везују два поена и враћају се на три разлике.

Србија - Холандија 25:23, 25:20, 15:14 Холанђани успевају да вежу два поена и приђу на поен заостатка.

Србија - Холандија 25:23, 25:20, 12:9 Наши одбојкаши још једном везују два поена и сасда имају три поена предности.

Србија - Холандија 25:23, 25:20, 10:8 Сјајним сервисом Ивовића, Србија прва стиже до два поена предности у трећем сету.

Србија - Холандија 25:23, 25:20, 6:6 Игра поен за поен на почетку трећег сета.

Крај другог сета. Србија - Холандија 25:23, 25:20 Наши користе прву сет лопту и освајају и други сет. Your browser does not support the video tag.

Србија - Холандија 25:23, 24:20 Наши стижу до четири сет лопте.

Србија - Холандија 25:23, 22:19 Противник се не предаје, у два наврата везује по два поена и прилази на три поена заостатка. Селектор Ковач је затражио тајм-аут.

Србија - Холандија 25:23, 20:15 Новим ас сервисом Лисинца у финиш сета улазимо са пет поена предности.

Србија - Холандија 25:23, 16:13 Противник одговара истом мером.

Србија - Холандија 25:23, 16:11 Србија преко Уроша Ковачевића везује два поена и поново има пет поена предности.

Србија - Холандија 25:23, 14:11 Холанђани прилазе на три поена заостатка.

Србија - Холандија 25:23, 12:8 Након тајм-аута противник везује три поена и смањује предност наше селекције.

Србија - Холандија 25:23, 12:5 Нови ас сервис Лисинца и Србија на средини сета има седам поена предности.

Србија - Холандија 25:23, 10:4 Снажан сервис, поремећен пријем противника и Србија повећава предност.

Србија - Холандија 25:23, 7:2 Наши одбојкаши настављају са одличном игром и повећавају предност. Тајм-аут за противника - неуспешан, након паузе освајамо још један поен.

Србија - Холандија 25:23, 4:1 Добар старт наше екипе у дугом сету - три поена предности.

Крај првог сета Србија - Холандија 25:23 Ас сервисом Срећка Лисинца, Србија ставља тачку на први сет. Your browser does not support the video tag.

Србија - Холандија 24:23 Први до сет лопте стижу нашу одбојкаши.

Србија - Холандија 21:22 Након што су наши повели, Холанђани везују два поена и овни поново воде.

Србија - Холандија 20:20 Наши успевају да се врате и у финиш сета се ушло при нерешеном резултату.

Србија - Холандија 14:17 Блоком противник долази до три поена предности.

Србија - Холандија 13:14 Противник везује три поена и поново води.

Србија - Холандија 13:11 Средина првог сета, наши одбојкаши и даље имају два поена предности.

Србија - Холандија 7:5 НАкон почетног одмеравања снага и игре поена за поен, наша селекција на сервис Лисинца долази до два поена предности.

Почео је меч ...

Стартана постава Србије На паркету су: Ковачевић, Ивовић, Јововић, Лубурић, Подрашчанин, Лисинац

Екипе изашле на терен Након представљања тимова и интонирања химни очекујемо почетак меча. Your browser does not support the video tag.