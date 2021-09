Пољска повела, Србија преокренула у сетовима

Србија осваја трећи сет и води са 2-1 Србија је у трећем сету била у константном вођству и потпуно заслужено освојила трећи сет са 25:20. "Орлови" су преокренули и сада воде са 2:1 у сетовима. Your browser does not support the video tag.

Србија осваја други сет Одбојкаши Србије праве преокрет у другом сету и освајају га са 25:23. Србија је изједначила на 1-1 у сетовима. Your browser does not support the video tag.

Предност Пољске и у другом сету Селекција Пољске на тајм-аут поново одлази са предношћу 16:14.

Пољска осваја први сет Пољаци воде са 1-0 у сетовима, пошто су освојили први са 25:21. Your browser does not support the video tag.

Пољаци у предности На технички тајм-аут Пољска одлази са предношћу од 16:14.

Почео је меч

Одбојкаши су на терену Интониране су химне, одбојкаши завршавају последње припреме, меч ускоро почиње.