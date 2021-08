Одбојкашице Србије убедљиве против Азербејџана

Србија осваја трећи сет 25:19 Изменио је Терзић неколико играчица, али захваљујући сервису Катарине Лазовић, Србија прави серију 8:0 и лако долази до трећег сета (25:19), уједно и меча. Your browser does not support the video tag.

Србија - Азербејџан 13:12, трећи сет Лепа одбојка и изједначена игра на старту трећег сета. Терзић је одлучио да одмори Тијану Бошковић, која је у прва два сета освојила 24 поена! На средини трећег сета, Србија води 13:12.

Србија осваја други сет 25:20 Имале су Азербејџанке предност све до 16:15, али онда Тијана Бошковић везује три поена, што Србија користи и осваја други сет резултатом 25:20. Your browser does not support the video tag.

Србија - Азербејџан 13:14, други сет Азербејџан води од почетка другог сета, у једном тренутку противнице су имале и пет поена предности (9:4). Ипак, Србија хвата прикључак и на средини другог сета гледамо изједначену игру.

Србија осваја први сет 25:17 Успеле су Азербејџанке да дођу до изједначења (14:14), али од тог тренутка до краја сета освајају само три поена. Прорадио је блок Србије, Бианка Буша је два пута изблокирала "Кореју" ривалки један на један, Тијана Бошковић је по обичају незаустављива у смечу и наш тим убедљиво стижће до првог сета - 25:17. Your browser does not support the video tag.

Србија - Азербејџан 13:8, први сет Одличан почетак српског тима (4:0), принудио је противничког селектора да затражи брз тајм-аут. Азербејџан прилази на поен заостатка, али на средини сета Србија има пет поена предности - 13:8.

Почео је меч Прва постава Србије: Мирковић, Бошковић, Миленковић, Мина Поповић, Буша и Рашић, либеро Силвија Поповић.

Србија без изгубљеног сета, Азербејџан без добијеног Одбојкашице Србије убедљиво су добиле прва три меча на турниру, против БиХ, Француске и Белгије, притом нису изгубиле ниједан сет. С друге стране, Азербејџан је изгубио сва три одиграна дуела, без добијеног сета.