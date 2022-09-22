Миротић пропушта почетак сезоне због повреде Ахилове тетиве

"Никола Миротић се брзо опоравља од повреде Ахилове тетиве леве ноге, али неће бити спреман за Суперкуп Шпаније и уводне мечеве Ендеса лиге и Евролиге. Медицински тимови Барселоне пажљиво прате његов опоравак како би одлучиле када ће бити спреман", саопштили су из Барселоне.

Шпански кошаркашки гигант представио је вечерас званично појачања за нову сезону - то су српски репрезентативац Никола Калинић, Јан Весели, Томаш Саторански, Ориол Паули, Мајк Тоби и Оскар да Силва.