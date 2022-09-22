четвртак, 22. сеп 2022, 20:13 -> 20:17
Извор: РТС, Танјуг
Миротић пропушта почетак сезоне због повреде Ахилове тетиве
Кошаркаш Барселоне Никола Миротић пропустиће старт сезоне због повреде Ахилове тетиве, саопштио је каталонски клуб.
"Никола Миротић се брзо опоравља од повреде Ахилове тетиве леве ноге, али неће бити спреман за Суперкуп Шпаније и уводне мечеве Ендеса лиге и Евролиге. Медицински тимови Барселоне пажљиво прате његов опоравак како би одлучиле када ће бити спреман", саопштили су из Барселоне.
Шпански кошаркашки гигант представио је вечерас званично појачања за нову сезону - то су српски репрезентативац Никола Калинић, Јан Весели, Томаш Саторански, Ориол Паули, Мајк Тоби и Оскар да Силва.
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