четвртак, 23. сеп 2021, 18:01 -> 19:44
Партизан савладао Младост у Лучанима
Фудбалери Партизана савладаи су у мечу у оквиру десетог кола Суперлиге Србије екипу Младости у Лучанима са 0:2.
Меч је готов...
Младост – Партизан 0:2
Младост – Партизан 0:1
Меч је почео...
Састави два тима:
Младост: Костић, Цветковић, Хркач, Јовановић, Лековић, Мићевић, Милошевић, Обрадовић, Перовић, Селенић и Баха.
Партизан: Стевановић, Живковић, Остојић, Гомес, Натхо, Обрадовић, Терзић, Вујачић, Здјелар, Терзић и Мениг.
коментари