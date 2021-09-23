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четвртак, 23. сеп 2021, 18:01 -> 19:44

Партизан савладао Младост у Лучанима

Фудбалери Партизана савладаи су у мечу у оквиру десетог кола Суперлиге Србије екипу Младости у Лучанима са 0:2.

19:44

Меч је готов...

18:29

Младост – Партизан 0:2

Иван Обрадовић постиже нови гол за црно-беле.
17:54

Младост – Партизан 0:1

Рикардо Гомес је стрелац за црно-беле на самом старту меча.
17:50

Меч је почео...

17:44

Састави два тима:

Младост: Костић, Цветковић, Хркач, Јовановић, Лековић, Мићевић, Милошевић, Обрадовић, Перовић, Селенић и Баха.

Партизан: Стевановић, Живковић, Остојић, Гомес, Натхо, Обрадовић, Терзић, Вујачић, Здјелар, Терзић и Мениг.