Хендерсон враћа предност Ливерпулу против Милана, Меси дебитује за ПСЖ у Лиги шампиона

Ливерпул – Милан 3:2 Џордан Хендерсон враћа предност Ливерпулу.

Спортинг – Ајакс 1:5 Халер постиже и четврти гол, укупно пети за Ајакс.

Манчестер Сити – Лајпциг 4:2 Нови гол за Манчестер Сити дело је Грилиша.

Спортинг – Ајакс 1:4 Халер постиже трећи гол на утакмици.

Манчестер Сити – Лајпциг 3:2 Немачки тим стиже до још једног поготка, па их поново само гол дели од домаћина.

Ливерпул – Милан 2:2 Ливерпул успева да стигне до изједначења веома брзо по почетку другог дела сусрета. Мохамед Салах је стрелац.

Манчестер Сити – Лајпциг 3:1 Махрез враћа два гола предности екипи Манчестер Ситија.

Манчестер Сити – Лајпциг 2:1 Нкунку постиже гол за Лајпциг.

Ливерпул – Милан 1:2 Након првог, практично одмах је уследио и други гол Милана. Брахим Дијаз је стрелац у мечу који обећава још много узбуђења до краја.

Ливерпул – Милан 1:1 Анте Ребић доноси изједначење Милану у Енглеској.

Спортинг – Ајакс 1:3 Ајакс враћа два гола предности, стрелац је Бергвис.

Спортинг – Ајакс 1:2 Спортинг успева да преполови предност гостију из Амстердама.

Манчестер Сити – Лајпциг 2:0 Манчестер Сити дуплира предност захваљујући аутоголу противника.

Бриж – Пари Сен Жермен 1:1 Ванакен доноси изједначење екипи Брижа.

Манчестер Сити – Лајпциг 1:0 Аке је стрелац за шампиона Енглеске.

Бриж – Пари Сен Жермен 0:1 Ни Мбапе, ни Нејмар, па чак ни Меси – гол за вицешампиона Француске постигао је Андер Ерера.

Ливерпул – Милан 1:0 Трент Александер Арнолд постиже гол за Ливерпул на Енфилду.

Спортинг – Ајакс 0:2 Ајакс сада има два гола предности против шампиона Португалије.

Спортинг – Ајакс 0:1 Први гол овог другог термина данашњег програма постигао је Ајакс, који води са 1:0 против Спортинга у Лисабону.

