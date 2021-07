Други гол Катаија, Звезда има три гола предности

Полувреме на стадиону "Рајко Митић"

Црвена звезда – Каират 3:0 Нови погодак за Александра Катаија, Звезда сада већ има убедљиву предност на стадиону "Рајко Митић". Your browser does not support the video tag.

Црвена звезда – Каират 2:0 Диони постиже први погодак за Црвену звезду и доноси резултат црвено-белима који им гарантује пролазак у наредну рунду. Your browser does not support the video tag.

Црвена звезда – Каират 1:0 Александар Катаи постиже погодак за Црвену звезду и тиме неутралише предност коју је казахстански тим имао приликом уласка у овај дуел. Your browser does not support the video tag.

Меч је почео...