"Ђаволски" добар Јунајтед, Бруно Фернандеш бриљира

Манчестер јунајтед игра све убедљивије, а велики допринос пружа сјајни Бруно Фернандеш.

Португалац је донео предност Јунајтеду у 27. минуту са беле тачке, а повисио је Гринвуд у надокнади првог дела игре.

Фернандеш је у 58. минуту уписао и асистенцију, када је Пол Погба постигао гол.

У осталим данашњим мечевима, Борнмут и Тотенхем су одиграли без голова, док су Евертон и Саутемптон одиграли 1:1.

Премијер лига, 34. коло:

Уторак:

Кристал Палас - Челси 2:3

Вотфорд - Норич 2:1

Арсенал - Лестер 1:1

Среда:

Манчестер сити - Њукасл 5:0

Шефилд - Вулверхемптон 1:0

Вест Хем - Барнли 0:1

Брајтон - Ливерпул 1:3

Четвртак:

Борнмут - Тотенхем 0:0

Евертон - Саутемптон 1:1

Астон Вила - Манчестер јунајтед 0:3

Табела:

1. Ливерпул 92

2. Манчестер сити 69

3. Челси 60

4. Лестер 59

5. Манчестер јунајтед 58

6. Вулверхемптон 52

7. Шефилд 51

8. Арсенал 50

9. Тотенхем 49

10. Барнли 48

11. Евертон 45

12. Саутемптон 44

13. Њукасл 43

14. Кристал Палас 42

15. Брајтон 36

16. Вест Хем 31

17. Вотфорд 31

18. Борнмут 28

19. Астон Вила 27

20. Норич 21