Елтон Џон на концерту одао почаст краљици Елизабети

На концерту у Канади, британски кантаутор Елтон Џон одао је почаст преминулој Елизабети Другој. Након што је са публиком поделио колико га је погодила смрт краљице, Џон јој је посветио извођење песме "Don't Let the Sun Go Down on Me".