Преминуо репер DMX

Породица је у свом саопштењу навела: „С тугом јављамо да је наш вољени DMX, рођен као Ерл Симонс, преминуо у 50. години у болници Вајт плејнс окружен својом породицом пошто је протеклих неколико дана био на апаратима за одржавање живота“.

Репер је после неколико дана на апаратима почео самостално да дише што је породици и његовим обожаваоцима пружило наду да ће се опоравити, међутим ипак је на крају дошло до фаталног исхода.

Иначе, Симонс је од детињства патио од астме, а у више наврата је био смештан у болницу, што због других здравствених проблема, што због наркотика. Годинама се борио против зависности, а 2019. године је отказао концерт и пријавио се на третман одвикавања.

DMX - Dark Man X - је одрастао у Њујорку, а постао је главна звезда издавачке куће "Ruffhouse Records" која га је 1998. године лансирала међу најзначајније уметнике са нумером Ruff Ryder's Anthem.

Године 1992. је потписао уговор са дискографском кућом "Columbia Records" и сарађивао са славним реперима попут Џеј-Зија, Ja Rulea и LL Cool J.

Продао је милионе албума и био један од икона хардкор хип-хопа.

Појавио се и у филмовима попут Ромео мора да умре и Од колевке па до гроба. Највећи хитови су му биле песме Party Up (Up In Here) или X Gon' Give It to Ya.