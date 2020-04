„Битлси“ званично не постоје тачно 50 година

Двадесетседмогодишњи Пол Макартни је на конференцији за новинаре приликом промоције свог соло албума на питање да ли планира нови албум или сингл са „Битлсима“, одговорио одрично.

Одрично је одговорио и на питање да ли мисли да ће и даље писати песме заједно са Џоном Леноном. Макартни никада јавно није изговорио да се славна „Ливерпулска четворка“ распала, али овакви одговори су новинарима били довољни да схвате шта се дешава.

Вест која је следећег дана осванула на насловној страни Дејли мирора – „Пол Макартни напушта 'Битлсе'“ брзином светлости се проширила светом.

Иначе, чињеница да се нешто дешава била је позната већ више од годину дана јер су „Битлси“ последњи пут заједно наступили на крову њиховог лондонског седишта приликом снимања документарног филма Let it bee.

Већ у септембру 1969. године „Бубе“ су се незванично, али дефинитивно разишли. Крајем септембра објавили су 11. студијски албум Еби роуд. После тога је објављен и 12. и последњи студијски албум групе Let It Be, као и неколико компилација и специјалних издања.

Питање последњег албума међу обожаватељима „Битлса“ остала је тачка спорења до данас, јер мада је Let It Be последњи издат, многи Еби роуд сматрају „правим“ последњим албумом, не само зато што је последњи снимљен, већ и зато што и више подсећа на први класик „Ливерпулске четворке“.