Оборен рекорд посете другог дана Арсенал феста

Друго вече Арсенал феста 12, у простору Кнежевог арсенала у Крагујевцу, остаће забележено као историјско. По први пут од оснивања, комплетан контигент улазница за једно вече је распродат.

Непрегледна река посетилаца слила се да би уживала уз Ану Поповић, Ван Гог, Плацебо, Сениду и Ронија Сајза на Мејн стејџу, уз богат програм и на Гардену и на Експлозив ди-џеј бини.

Од 19.40 часова, још по дневној светлости, али уз значајно већи број посетилаца него што је уобичајено у то доба, наступила је, са својим бендом, блуз гитаристкиња и ауторка Ана Поповић. У склопу турнеје којом обележава две деценије самосталне каријере, тријумфално се, после пет година, вратила на главну бину Арсенала, показавши, по ко зна који пут, због чега може да се подичи светском каријером.

На главну сцену је, затим, ступила паклена Ван Гог тројка, Ђуле, Срба и Гага, и међу зидинама Арсенала испоручила сет хитова из више од три и по деценије дуге каријере. Симболично поручујући Ноћас ми смо ту, због вас, да на сваки ваш хук ми правимо звук, одмах су створили сјајну енергетску основу да нанижу годинама знане адуте - Клатно, Киселина, Брод од папира, Танка нит, Неко те има ноћас... За завршницу је, као и обично, сачувана Анђеле, мој брате.

Громогласним узвицима дозиван је први велики инострани хедлајнер Арсенала 12, Плацебо. Британски алтернативци на актуелној турнеји промовишу нови албум Never Let Me Go, па оне који их помно прате није зачудило што је акценат био на актуелним нумерама. Почело је отварајућом Forever Chemicals, па се наставило уз хит сингл Beautiful James. Они који су чекали старо, добро знано, дочекали су For What It's Worth, Slave To the Wage, Special K... За крај - сјајна обрада Kate Bush Кате хита Runing Up That Hill.

Упркос томе што се увелико ушло у нови дан, препун Мејн је дочекао треп звезду Сениду. Они најватренији и бини најближи певали су са Словенком сваки стих, почевши од уводног хита Слађана, па уз Бело, Четири стране света... Најемотивније је било кад је Сенида добила меду од једне девојчице коју је и извела на бину. Да са обе ноге стоји на земљи иако је светска звезда, Рони Сајз је потврдио у Крагујевцу. Пре него што је, ефектним наступом, задржао позамашан број људи на Мејну до дубоко у ноћ, неупадљиво је прошетао фестивалским простором и фотографисао се са одушевљеним обожаваоцима.

Врело и крцато било је и на Гардену. Смењивали су се жанровски шаролики извођачи. Трепер Z++, који је недавно распродао београдску Барутану, на једнако еуфоричну реакцију наишао је и у срцу Шумадије. Е-плаy, предвођен Мајом Цветковић, на терену где, спортски речено, увек тријумфује, нанизао је проверене адуте Срешћемо се неки други пут, Диван дан, Шамарчина...

У два часа ујутру, док су на сцени били Горан Баре и Мајке, гужва беше таква да је прићи бини била немогућа мисија.

За очекивати је да једнако убедљива буде завршница Арсенал феста 12 вечерас, уз Констракту, Thievery Corporation и Гоблине на Мејн стејџу, те Рундека и Екипу, Црни Церак, Мортал Комбат, Сикс пек, и многе друге на Гардену.

Још увек има улазница за трећи дан фестивала.