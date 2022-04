Пет могућих рекордера овогодишње доделе Греми награда

По први пут, церемонија доделе Греми награда биће одржана у Лас Вегасу, далеко од традиционалног дома у Лос Анђелесу. Овогодишњи догађај, чији је домаћин Тревор Ноа, такође доноси и промењен начин гласања и две нове категорије.

Неколико уметника који су ове године номиновани – од хип хопа, преко џеза, до поп музике – можда успеју да оборе рекорде. Колумнисткиња Си-Ен-Ена, Фејт Карими, сматра да је пет номинованих на прагу стварања историје.

Кање Вест

Кање Вест ове године није добродошао као извођач на додели Гремија, али ће освојити место у историји ако надмаши Џеј Зијеве 23 победе. Кање већ има 22 Гремија и номинован је за још пет, укључујући номинацију за албум године за Донду.

Али неће му бити лако, с обзиром на то да и Џеј Зи има три номинације, од којих је једна управо за Кањеов албум Донда и за најбољу реп песму Jail.

БТС

Дечачки бенд БТС ушао је у историју прошле године као прве корејске поп звезде које су номиноване за Греми у категорији поп дуа/групе. Ако њихов албум Butter победи у тој категорији ове године, они ће бити прва кеј поп група која је освојила Греми.

БТС су већ ушли у историју као први корејски уметници који су изашли на сцену Гремија 2019. године, када су уручили награду за најбољи ар енд би албум.

Оливија Родриго

Поп сензација Оливија Родриго номинована је за седам награда за свој деби албум Sour, укључујући најбољег новог извођача, албум године, песму године и плочу године – последње две за њену срцепарајућу баладу Возачка дозвола.

Ако кући понесе све те награде, деветнаестогодишња Оливија Родриго, могла би да постане други најмлађи уметник који је победио у четири главне категорије Гремија: најбољи албум, песма, плоча и нови извођач.

Године 2020, Били Ајлиш је постала најмлађи соло извођач који је освојио четири највеће награде Греми. Имала је 18 година.

Да би се ускладила са њеним подвигом, Родриго ће такође морати да победи Ајлиш, недавну добитницу Оскара, која је такође номинована у три главне категорије.

Тони Бенет

Тони Бенет је први пут освојио Гремија за албум године за I Left Mi Heart In San Francisco на петој годишњој церемонији доделе Гремија. То је било 1963. године, а деценијама касније и даље добија Греми.

Бенет има пет номинација ове године за сарадњу са Лејди Гагом, укључујући за албум године и плочу године. Пар је номинован за обраду песме Кола Портера I Get a Kick Out of You – песме написане пре неких 88 година.

Са 95 година, Бенет је најстарија особа која је икада објавила албум са новим материјалом – уз неке од његових највећих успеха у последњој деценији.

Џон Батисте

Певач Џон Батисте ове године са 11 номинација у различитим жанровима предњачи – укључујући номинације за плочу године, албум године, најбољи импровизовани џез соло и најбољи ар енд би албум.

Батист има искуство у џезу и ангажован је као вођа бенда и музички директор у "Тhe Late Shov with Stephen Colbert". Номинације за Греми потичу и од његовог рада на музици за „Пискаров“ филм Soul и за албум из 2021. We Are.

Ако Батист у недељу однесе кући најмање девет награда, обележиће још једну прекретницу: Претећи ће Мајкла Џексона и Сантану као уметнике који су освојили највише Гремија у једној години. Обојица су добили по осам Гремија 1984. и 2000. године.