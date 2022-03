Култна песма "Wind of Change" више не пева о Москви и парку Горки, већ о Украјини

Због актуелних догађаја и рата у Украјини, Мајне је одлучио да промени речи песме у којој се на почетку помињала Москва и парк Горки.

Уместо тога, песма почиње са речима:

Now listen to my heart

It says Ukrainia

Waiting for the wind

To change

У преводу: „Сад слушај моје срце, оно каже да Украјина чека да се ветар промени.“