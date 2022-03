Фил Колинс одржао последњи концерт

Популарни музичар је наступио са сином Ником Колинсом и члановима бенда „Џенезис“ Мајком Радерфордом и Тонијем Банском. Болесни Колинс је цео наступ провео седећи у столици.

Растанак са публиком је био веома емотива, али и шаљив, јер је у једном тренутку Колинс добацио да ће сада морати да потражи други посао.

Седамдесетједногодишњи музичар се већ 15 година бори са последицама повређеног пршљена у горњем делу врата. Већ пет година хода уз помоћ штапа.

Концерт је одржан у склопу турнеје "The Last Domino", а турнеју су заказали после паузе од 14 година.

Колинс је још раније у изјави за Би-Би-Си открио да више није у стању да свира бубњеве јер не може да држи палице.

Чланови првобитне поставе „Џенезиса“, Питер Габријел и Стив Хакет, наводно нису присуствовали овом последњем концерту.

„Џенезис“ је основан 1967. године, а свјетску је славу стекао у седамдесетима. Но Колинс је имао и завидну соло каријеру осамдесетих и деведесетих. Неке од најпознатијих песама су му In the Air Tonight, One More Night, Another Day in Paradise и Do You Remember.