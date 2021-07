Четврт века откад су „Спајсице“ освојиле свет – шта треба да знате о британској женској олуји

„Спајс герлс“ (Spice Girls) обележиле су 25 година од објављивања првог сингла – Wannabe, који је од њих направио мејнстрим мегазвезде.

Као што су „Битлси“ 60-их, хард-рок метал тројство 70-их и „Квин“ 80-их попут олуја из Британије освојили музички свет, тако су и „Спајс герлс“ 90-их просто помеле конкуренцију и неколико година завладале музичким топ-листама.

Од Тача до Спајса

Издавачка кућа „Вирџин рекордс“ организовала је 1994. године кастинг за женску поп групу.

Убрзо је основана група „Тач“ са Викторијом Адамс, Мелани Чизом, Мелани Браун, Џери Хеливел и Мишел Стивенсон, коју је је исте године заменила Ема Бантон.

Преузео их је продуцент Сајмон Фалер, а група је преименована у „Спајс герлс“ (Spice Girls).

Деби

Током лета 1996. године, „Спајсице“ су биле спремне да изађу на велику сцену. Ипак, нису сви тако мислили.

У „Вирџину“ су били забринути. Мислили су да је деби сингл Wannabe превише чудан, а спот нису могли да поднесу. Би-Би-Сијев Радио 1 одбијао је да је пусти. Ди-џеј Крис Еванс рекао им је у ТВ програму да се врате на дечју телевизију.

Али девојке су знале боље: „Што се нас тиче, о овоме нема преговарања. Wannabe је наш први сингл.“

Биле су у праву

Званично објављен 8. јула 1996. године, Wannabe се одмах закуцао на прво место топ-листа у Британији и САД, одакле се недељама није скидао.

Од пет непознатих девојака направио је глобалне суперзвезде.

Неколико месеци касније изашао је и албум Спајс (Spice), који је продат у невероватних 31 милион примерака. И даље држи рекорд као најпродаванији албум женске групе у историји.

Спајсманија

Са албума су се издвојили још неки хитови – Say You'll Be There, 2 Become 1 и дупли сингл Mama/Who Do You Think You Are, и сви су се константно вртели на станицама.

Девојке су добиле и посебне надимке, па је тако Мел Би постала Скери Спајс, Ема – Бејби Спајс, Мел Си – Спорти Спајс, Џери – Џинџер Спајс и Викторија – Пош Спајс.

„Спајсманија“ је чврсто зграбила читав свет.

Спајс свет

Наредних неколико година свет је био њихов. Помало у складу са тиме, „Спајсице“ су 1997. године објавиле нови албум – Спајс свет (Spice Wolrd).

Чинило се да све што дотакну се претвара у злато, односно платинасти тираж. И Спајс свет је доживео изузетан комерцијални успех са више од 20 милиона продатих примерака.

Крај сна

Као и свака манија, и „Спајсманија“ је није могла дуго да траје. Већ 1998. године Џери Халивел је најавила свој одлазак, због, како се касније испоставило, свађе са Мел Би.

Њена најава је дошла у време велике турнеје групе. Ипак, четири преостале „Спајсице“ завршиле су турнеју. Поводом њеног одласка, објављена је и опроштајна нумера Goodbye.

Две године касније „Спајсице“ објављују албум Заувек (Forever), али он сем у Британији не постиже већи успех.

Група се већ наредне године у фебруару и званично распала, а свака од Спајсица наставила је са соло каријером.