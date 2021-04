Аватари групе АББА крећу на турнеју следеће године

Од 1983. године и распада групе „АББА“, њени обожаваоци сањају о поновном окупљању, новим песмама и концертима. Жеља ће им се испунити догодине, јавља портал Dazed Digital.

Група је први пут најавила турнеју "ABBAtars" 2017. године, а наступи су били планирани за 2019. годину.

Шведска легендарна група открила је 2018. године да ради на новим песмама први пут после 35 година, а њихово објављивање било је предвиђено за 2019, а убрзо одложено за 2020. годину. Ни турнеја ни две нове нумере нису угледале светлост дана.

Сада, у интервјуу за Тајмс, кантаутор Бјорн Улвеус обећава да ће на холограмску турнеју „кренути“ следеће године и открива да, као награду за стрпљиве обожаваоце, група има не две, већ пет нових песама, које ће премијерно извести на наступима.

На турнеји ће сви чланови „АББЕ“ имати холограмске приказе, који су настали фотографисањем уметника „из свих могућих углова“.

„Терали су нас да правимо гримасе пред камерама. Нацртали су тачке на нашим лицима, измерили су нам главе“, описује 75-годишњи уметник.

Снимање је забавно, али нећемо на турнеју

Иако су се чланови групе забавили снимајући нове песме и припремајући турнеју, како Бјерн истиче, славни четверац нема жељу да заиста иде на наступе.

То је потпуно разумљиво јер су Бјорн Улвеус, Бени Андерсон, Агнета Фелтског и Ани Фрид Лингштад у осмој деценији. С друге стране, Бјорн истиче да никада нису били жељни турнеје: „Имали смо десетогодишњу каријеру и од тога смо можда путовали шест месеци“.

Говорећи о томе како музика коју су направили може бити другачија од оне на коју смо навикли када је ова шведска група у питању, Улвеус истиче да су гласови певачица Агнете и Ани Фрид можда нижи и то за читав степен, али да песме и даље звуче као „АББА“.

Од пет нових нумера које треба да стигну следеће године, потврђене су две: I Still Have Faith In You и Don't Shut Me Down.

„Једна од њих је поп мелодија, лако се плеше уз њу, док је друга ванвременска, више за размишљање. То је све што ћу рећи. Нордијски тужна, али истовремено и срећна“, поручио је Бјорн 2018. године.