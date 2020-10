„Ортодокс Келтс“ енергични при дуго очекиваном сусрету с публиком

„Не знам да ли смо ми можда недостајали вама, али знам сигурно да сте ви недостајали нама“, рекао је Аца Селтик, фронтмен групе „Ортодокс Келтс“ и аутор целокупног опуса бенда од шест албума у каријери дугој 28 година.

Башта клуба „Фест“ била је довољно испуњена искреним обожаваоцима групе, мада због мера против пандемије пуштено је мање карата у продају.

На наступима енергију са публиком највише дели Аца Селтик, чија је духовитост и живахност јасно показивала колико му прија што је коначно ту, на сцени, где са својом екипом свакако и да припада.

Подсетио је обожаваоце да су давне 1994. године, на самом почетку каријере, свирали у Земуну, а да сада премијерно наступају у клубу „Фест“.

Смењивали су се већ опробани хитови које публика увек тражи, воли и жели, пре свега песму Green Roses, са истоименог албума који је прославио 20 година од изласка, али турнеја поводом тог јубилеја је само почела, а затим прекинута и пре него што је стигао коронавирус.

Арсенал хитова је ишао својим током: Far Away, Star of a County Down, We Are Drinking Beer, One, two, five, Rocky Road to Dublin, Rare Old Mountain Drew, и увек помало песимистична I Wish You the Very Worst.

Бенд је креирао пресек каријере са својих шест издања – Orthodox Celts (1994), The Celts Strike Again (1997), Green Roses (1999), A Moment Like The Longest Day (2002), One, Two... Five (2007) и последњи – Many Mouths Shut (2017) и поново се зближио са публиком.

Ипак, бенд је увек у пуној снази на својим соло концертима поводом Дана Светог Патрика или на спектаклу од наступа на „Бир фесту“, као и другим наступима током године.

Од врхунског концертног бенда се очекује само вансеријски резултат, јер су тако љубитељи њихове музике навикли.

Иако, недостатак простора на сцени био је осетан када се упореди са великим наступима.

„Надамо да се нам се никада неће поновити ових седам месеци од почетка године, и вероватно се видимо ускоро“, поручио је Селтик на самом крају концерта од скоро 110 минута.